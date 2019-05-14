Москва, 14 мая, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым ужесточается наказание за дорожно-транспортные происшествия (ДТП), совершенные в пьяном виде и повлекшие за собой тяжкие травмы, либо гибель людей, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

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Так, согласно поправкам в Уголовный кодекс, в случае причинения тяжкого вреда здоровью, водителю, находившемуся в момент ДТП в состоянии опьянения, будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление — до 4 лет.

Если в ДТП, которое совершил пьяный водитель, погиб один человек, то наказанием станет от 5 до 12 лет лишения свободы (по действующему законодательству — от двух до 7 лет).

В случае гибели двух и более лиц, водителю, который сел пьяным за руль, будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству — от 4 до 9 лет).

Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству. Это должно снизить количество «пьяных ДТП», — заявил Володин.

Предложение удвоить сроки наказания пьяным водителям, причинившим увечья или смерть на дорогах, грозит всплеском коррупции и длительными сроками заключения для автомобилистов, принимающих лекарства, считает координатор «Общества синих ведёрок» Пётр Шкуматов.