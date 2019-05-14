Ярославль, 14 мая, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В полдень 17 мая в Ярославском художественном музее пройдет акция «Дубки Петра Великого». Саженцы от петровского дуба из Летнего сада высадят в Губернаторском саду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ЯХМ.

Ярославский художественный музей Губернаторский сад в Ярославле

Акция-дар «Дубки Петра Великого» — проект Русского музея, который реализуется с 2014 года. За пять лет дубки из Летнего сада посажены в Санкт-Петербурге, Москве, Париже, Воронеже, Вологде, Сочи, Ивангороде, Великом Устюге. В этом году деревья будут высажены и в Ярославском художественном музее. Акция посвящена 100-летию ЯХМ и 315-летию Летнего сада.

«Посадка саженцев от дерева Петровского времени — продолжение традиции по посадке дубов, которую насаждал Петр I повсеместно, где он бывал, — говорит главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева. — Согласно легенде, Петр I в свободное время присоединялся к садовникам и помогал им сажать деревья. Когда один из знатных жителей увидел Петра за таким занятием — очень удивился. На что император сказал ему: «Глупый человек, ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства!».

В Губернаторском саду ЯХМ планируется высадить три саженца петровского дуба. Место для них уже найдено — сад, как любой живой организм, постоянно обновляется, и в нем всегда находится площадка для новых деревьев.

Один из саженцев высадят в полдень 17 мая — участниками этой акции станут главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева, директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина, друзья и партнеры музея. На торжественной церемонии Художественный музей получит сертификат установленного образца и инструкцию по выращиванию саженцев дуба.

А в 15 часов в Губернаторском саду Ольга Черданцева расскажет об истории и реставрации императорских садов Русского музея — Летнего, Михайловского и сада Михайловского замка.