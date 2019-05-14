Москва, 14 мая, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Технологически портал госуслуг действительно мог бы расширить спектр оказываемых услуг за счет новых популярных направлений. Например, по продаже льготных авиабилетов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

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«Пользоваться порталом могут зарегистрированные идентифицированные пользователи. Для них не составит труда определить принадлежность к той или иной льготной категории в автоматическом режиме», — полагает эксперт.

По многим направлениям — ГИБДД, ФНС, ЕГРН и др. — регистрация через портал позволила избавиться от многочасовых очередей. Думаю, проблему очередей за льготными авиабилетами тоже удастся решить.

«Главная техническая проблема, которую придется при этом решить, — подключение баз данных по госуслугам к базам авиакомпаний. Это решаемо, но потребует времени на согласование, разработку и тестирование. Процесс может занять около года», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что продажа льготных авиабилетов через портал госуслуг может быть введена в России.

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