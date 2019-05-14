Киев готовится атаковать Минск, США — Ближний Восток? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Украинские силовики готовят диверсии в Белоруссии;
- США намерены отправить на Ближний Восток 120 тыс. военных;
- Утверждена новая доктрина энергетической безопасности России;
- Торговая война США и Китая пошла на пользу приамурской агрофирме;
- В Южно-Сахалинске учитель оскорбила ученицу.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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