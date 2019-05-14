Киев, 14 мая, 2019, 13:36 — ИА Регнум. На Украине Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале антидемпингового расследования относительно импорта в страну стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая.

Jatinsanghvi Бесшовные трубы

Об этом сегодня, 14 мая, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, поводом для расследования является жалоба от «национального производителя» (какая конкретно компания — не уточняется). В жалобе, как информирует министерство, сообщается, что в 2015—2018 гг. цены импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китайской Народной Республики были ниже цен на подобный товар национального производителя, а в 2018 году цены импорта были ниже себестоимости товара отечественного производителя.

При этом в 2018 году рост объемов импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая составил 356%, если сравнивать с показателями 2015 года.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послом КНР Ду Вэем «развитие сотрудничества между странами». По итогам встречи Зеленский заявил, что для него важен «опыт Китая и инвестиции».

После второго тура президентских выборов на Украине пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан на брифинге заявил следующее:

«Украина является другом Китая. Мы уважаем выбор украинского народа и искренне надеемся на мир, стабильность и процветание страны. Мы уделяем большое значение отношениям Китая с Украиной и будем сотрудничать с украинской стороной для продвижения нашего взаимодействия по разным направлениям в соответствии с инициативой «Один пояс — один путь».

В начале мая первый вице-премьер правительства Украины Степан Кубив объявил, что Украина предложила китайской стороне портфель совместных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, альтернативной энергетики, строительства автомобильных дорог и мостов, развитию объектов железной дороги и аэропортов, высоких технологий, сотрудничеству в аэрокосмической сфере, переработке агропродукции и т. п.

Сейчас антидемпинговое расследование Киева начато на фоне существенного обострения отношений между Китаем и США.