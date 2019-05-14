Москва, 14 мая, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Законопроект о санкциях против компаний, предоставляющих оператору газопровода «Северный поток — 2» суда-трубоукладчики, внесенный в Конгресс США, рискует не найти поддержки в конгрессе даже на стадии обсуждения, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

«Еще месяц назад сенатор Марко Рубио, известный своими антироссийскими взглядами, сказал, что в Конгрессе наблюдается «некоторая усталость» от санкций против России, и единого мнения о том, стоит ли ужесточать антироссийские санкции, среди конгрессменов нет. Но самым главным препятствием для принятия этого закона является то, что строительство «Северного потока — 2» идет полным ходом», — отметила эксперт.

В конце апреля оператор проекта, компания Nord Stream 2, сообщила, что уложено уже 1000 километров морского участка газопровода. Так что очень вероятно, что когда этот закон будет принят (если будет), то санкции против строителей «Северного потока — 2» окажутся бессмысленными, поскольку морской участок уже будет построен.

«Более того, сравнительно недавно госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Конгрессе, признал провал попыток администрации Трампа давить на Германию и ряд других европейских стран с целью отговорить их от строительства «Северного потока — 2». Номер не прошел. Не получилось у американских «ястребов» воздействовать на «Северный поток» и через лояльную США Еврокомиссию: третья газовая директива не окажет существенного влияния ни на строительство, ни на будущую эксплуатацию газопровода», — пояснила Мильчакова.

Теперь, видимо, США пытаются давить на Европарламент, и ранее это у них получалось успешно, но в конце мая Европарламент будет переизбираться, а грубое давление США может только усилить позиции евроскептиков и партий, критикующих США за вмешательство во внутренние дела Евросоюза и отдельных стран.

«Ничего нового в инициативе двух антироссийски настроенных конгрессменов нет, за исключением того, что санкции, как сообщают некоторые американские СМИ, могут быть распространены уже и на другой строящийся газопровод, «Турецкий поток».

Однако, если такое станет даже теоретически возможным, США рискуют испортить отношения с Турцией очень надолго и, возможно, даже подтолкнуть ее к усилению сотрудничества с Россией в оборонной сфере, а может быть, и к выходу из НАТО. Вот пусть конгресс и задумается, что ему важнее — единство НАТО или газопроводы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что американские сенаторы подготовили законопроект о введении санкций против компаний, которые принимали участие в строительстве «Северного потока — 2».

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