Москва, 14 мая, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Предложение о новом разделе мира на сферы влияния выглядит привлекательным и престижным для России, но на деле таковым не является, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 мая, комментируя публикацию в журнале National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волк

Как сообщалось ранее, политолог Тед Гален Карпентер в своем материале в американском издании написал, что если бы Россия и США поделили бы сферы влияния в мире и соблюдали бы такие договоренности, это позволило бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях.

«Предложение о новом разделе мира на сферы влияния только внешне привлекательно и «престижно», ведь США тем самым как бы ставят Россию на одну доску с собой. На самом деле это не так, поскольку сферы бывают разные: большие и малые, относительно лёгкие для удержания и тяжёлые.

Главное же, почему такое предложение является замшелым анахронизмом, так это потому, что оно полностью игнорирует такую реальность, как воля народов к самоопределению и их право на это. Право, кстати говоря, зафиксированное в основополагающих документах ООН.

Современный мир наполнен знаками возрождения такой воли. Они отмечаются повсеместно. С ними надо умело работать на благо нашей страны и справедливого мироустройства. Или стать вместе с американцами церберами? Увольте!

Зачем современной России страны Прибалтики? Они со своим протухшим сервилизмом перед США и Западной Европой остались в далёком прошлом. Разве можно их «обменять» на Кубу, Боливию, Эквадор, Венесуэлу?

Снижение напряженности в отношениях с США вовсе не должно рассматриваться в качестве приоритетной внешнеполитической задачи нашей страны. И для Вашингтона такое снижение приоритетом тоже не является.

Судьбу Украины тоже в своё время решат не США или Россия, её решит народ этой страны. А на период предстоящих тяжёлых гражданских катаклизмов пусть она остаётся дополнительной нагрузкой для США, и это в наших интересах. Что же касается чисто военных аспектов, то, скажем, американский военный флот из Черного моря придётся просто выдавливать, тут договориться не удастся.

Делить с американцами надо не сферы влияния, а ответственность за исполнение основополагающих принципов ООН. США этого не хотят, но это не значит, что Россия должна прекратить на этом настаивать», — отметил Михаил Демурин.