Новосибирск, 14 мая, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции сегодня, 14 мая, рассказал о реализации национальных проектов в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Напомним, 8 мая в Москве под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. В его работе принял участие и Андрей Травников.

«Совещание, которое прошло в Москве на прошлой неделе, было очень насыщенным по содержанию, как отметил президент Владимир Путин — нужно было провести своего рода «инвентаризацию» того, что уже сделано в рамках нацпроектов. Указ о национальных целях и стратегических задачах развития президент РФ подписал год назад. Сегодня уже идёт работа над национальными проектами, которые имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы страны, для всех субъектов Федерации, для повышения качества жизни людей», — сказал Травников.

Важнейшее направление работы в рамках нацпроекта «Образование» — строительство школ. По данным новосибирского областного правительства, темпы строительства социальных объектов в регионе сегодня — самые высокие за последние годы. Если за предыдущие три года — 2015−2018 годы — в Новосибирской области построили и реконструировали 11 школ общей вместимостью почти шесть тысяч человек, то в ближайшие три года — с 2019 по 2021 — на территории региона должны быть построены и отремонтированы 17 школ вместимостью почти 14 тысяч днтей. До 2024 года предстоит построить 48 объектов, что, по данным региональных властей, позволит решить задачу по ликвидации второй смены в школах.

Ещё один важный проект — «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на территории Новосибирской области в нормативное состояние приведут 95 дорожных объектов регионального и местного значения протяженностью 145,2 км. За шесть лет планируется отремонтировать, в том числе капитально, реконструировать и построить около 1,2 тыс. км региональных трасс и 187,5 км местных дорог.

В Новосибирске уже ведутся работы наулицах Большевистской, Фабричной и Жуковского, а также на Бердском шоссе. Уложено 38,2 тысяч квадратных метра выравнивающего слоя из асфальтобетона. На улице Гоголя ведутся геодезические работы, здесь в 2019 году планируется провести ремонт покрытия дорожной части от ул. Мичурина до ул. Ипподромской.

В регионе работы в рамках нацпроекта в текущем году будут проводиться на объектах в городах Бердск, Искитим, Обь, наукограде Кольцово, на региональных и межмуниципальных автодорогах.

Одни из главных направлений национального проекта «Демография» — поддержка семей при рождении детей и создание дополнительных мест в детских садах. В 2019 году на обеспечение финансовых мер поддержки семей с детьми запланировано 4,127 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей — из федерального бюджета (ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка; количество получателей — 7900 человек) и 2,796 млрд рублей — из областного бюджета.

В Новосибирской области активно реализуются меры по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в детских садах, создание групп присмотра и ухода. К концу 2021 года должны быть созданы 7 195 дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в дошкольных образовательных организациях, в том числе 2 210 мест в 2019 году, в 2020 году — 3 400 мест, в 2021 году — 1 585 мест.

На реализацию этих мероприятий предусмотрены средства федерального бюджета — 3,423 млрд рублей (1,687 млрд рублей — в 2019 году, 1,072 млрд рублей — в 2020 и 663,94 млн рублей — в 2021). В период с 2020 по 2021 год должно быть построено 27 детских садов проектной мощностью 4 905 мест. За три года региону предстоит построить всего более 40 детских садов.

Как отмечают власти, таких темпов строительства социальных объектов в Новосибирской области не было уже давно.