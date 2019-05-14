Улан-Удэ, 14 мая, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Дочери и внучке ветерана Великой Отечественной войны, младшего сержанта Намдыка Цыбенова вручили копию наградного листа на имя их отца и деда. Боец был представлен в 1943 году к званию Героя Советского Союза, однако по неизвестной причине остался без Золотой звезды.

Ivan Dubasov Звезда Героя Советского Союза

Наградной лист был найден в военных архивах журналистом Баясхаланом Дабаином. Он ищет воинов, имеющих отношение к Бурятии, представленных к званию Героя Советского Союза, но не получивших награду.

Как сообщается в документе, свой главный подвиг Намдык Цыбенов совершил в ходе наступательной операции близ деревни Петровка Сумской области Украины. 22 сентября 1943 года противник перешёл в атаку, поддержанную шестью танками.

«Тов. Цыбенов, пропуская танки, пулемётным огнем отсекал немецкую пехоту. В этом бою тов. Цыбенов уничтожил до 100 гитлеровцев», — написал в наградном листе командир полка Смекалин.

Издание «Новая Бурятия» сообщает, до войны Намдык Цыбенов работал корреспондентом газеты «Буряад-Монголой унэн». На фронт был призван в 1941 году в возрасте 33 лет, воевал первым номером станкового пулемёта. Только за семь месяцев 1943 года он получил три медали «За отвагу».

Документ с описанием подвигов солдата вручил дочери фронтовика Наталье Даниловой и внучке Анне глава парламента Бурятии Владимир Павлов. Он отметил важность события для семьи.

«Проект «Герои без звезд» имеет общественное звучание. И эта встреча в Народном Хурале — акт общественного признания Героя войны — вашего отца, деда Намдака Цыбеновича», — добавил депутат Андреян Зыбынов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в возрасте 101 года умер ветеран войны Самьян Догбаев, ставший прототипом главного героя снимающегося в настоящий момент фильма «321-я Сибирская». В 1941 году в качестве добровольца он пошёл на фронт, участвовал в обороне Ленинграда.

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