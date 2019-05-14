Ярославль, 14 мая, 2019, 12:18 — ИА Регнум. 14 мая мэр Ярославля Владимир Волков представил на общегородском совещании нового руководителя муниципального предприятия «Дирекция городских парков культуры и отдыха», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Вера Виноградова

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии города, прежний директор Андрей Степанов покинул свой пост. Обязанности руководителя исполняет заместитель директора Вера Виноградова. Скорее всего, она и будет назначена новым директором МУПа.

Вере Виноградовой 30 лет. По информации из открытых источников, ранее она являлась индивидуальным предпринимателем. В 2018 году Виноградова устанавливала развлекательные аттракционы в парке «Летний сад» в Переславле-Залесском, где тогда работал мэром нынешний глава Ярославля Владимир Волков.

Мэр города на совещании подверг критике прежнего руководителя «Дирекции городских парков» за то, что в 2018 году предприятие получило убыток. Планы по улучшению работы Владимир Волков озвучил уже в адрес Виноградовой.

По словам Виноградовой, в этом сезоне услуги аттракционов подорожают.

«Одним из основных моментов, на котором хотелось бы акцентировать внимание, стал факт незначительно изменившейся тарифной сетки. Изменение ценовой политики обусловлено повышением тарифов на электроэнергию и обслуживанием инфраструктуры. Также свою роль сыграл процесс оптимизации и аккумулирования средств на реализацию социально значимых проектов», — сказала на совещании Вера Виноградова.

В случае утверждения в должности директора Виноградова станет самым молодым руководителем муниципальных предприятий Ярославля. Это не первое привлечение иногородних молодых кадров новым мэром. Ранее «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» возглавила 36-летняя Елена Притворова.