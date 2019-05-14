Киев, 14 мая, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Вечером в понедельник, 13 мая, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил журналистам, что уже предупредил некоторых своих коллег из ЕС о возможном выходе Украины из Минских соглашений.

UTR News Павел Климкин

Такое решение может быть принято, если «на Россию будет ослаблено давление в Совете Европы», другими словами, если будут сняты препятствия для возвращения российской делегации в ПАСЕ, сказал Климкин.

Наблюдатели обращают внимание на два обстоятельства. Во-первых, на отсутствие какой-либо связи между участием России в работе ПАСЕ и Минскими соглашениями, сторонами которых являются Украина и два ее бывших региона.

Во-вторых, некоторое удивление вызывает тот факт, что почти уже бывший министр делает столь громкие заявления за несколько дней до инаугурации нового президента и до собственного ухода в отставку.

Ни для кого не секрет, что Украина (за исключением нескольких месяцев) никогда и не выполняла Минские соглашения, а при президенте Порошенко и не собиралась этого делать — но, по крайней мере, делался вид, что Украине эти соглашения нужны.

Если ориентироваться на интересы самой Украины, то действия ее власти в отношениях с Донбассом в течение всех этих пяти лет, но особенно — сейчас, выглядят самоубийственно: они ведут к потере регионов, а не к их возвращению.

Но для того, чтобы понять, что и зачем делают майданные политики, нужно перестать задавать вопрос, преследуют ли они цели, значимые и позитивные для своей страны, потому что ответ на этот вопрос неизменно отрицательный.

Майданные политики неизменно преследуют исключительно свои личные интересы. Если можно было зарабатывать на войне в Донбассе деньги и рейтинги — эта война продолжалась. Число убитых и потери для страны никого не занимали.

Точно так же в случае с нынешними заявлениями Климкина ответ на вопрос cui prodest очевиден. Выгодны заявления Климкина могут быть только самому Климкину. Он надеется занять небольшой, но хлебный пост в пантеоне националистов.

Уроженец Курска имеет хорошие шансы быть избранным в Верховную раду от одного из западных регионов, и вся его предвыборная кампания будет построена на пропаганде войны и на заявлениях о «непримиримости».

Лучше от этого Украине не станет, но, как уже было отмечено, этот вопрос там уже давно никому не интересен.