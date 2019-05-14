Белгород, 14 мая, 2019, 12:12 — ИА Регнум. В Белгороде заместитель начальника городского управления МВД России, начальник полиции Сергей Власенко был уволен с должности за то, что опорочил «честь сотрудника ОВД», сообщил портал «БелПресса».

James Palinsad Алкоголь за рулем

По информации издания, 11 мая Власенко управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и был задержан инспекторами. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение водителя. После служебной проверки он был уволен. При этом телеграм-канал «Белгород №1» со ссылкой на собственный источник сообщает, что при медицинском освидетельствовании было выявлено лишь небольшое превышение уровня алкоголя — однако этого оказалось достаточно для дисциплинарных мер.

Белгородский полицейский несколько лет назад восстановился на службу в органах внутренних дел после громкого уголовного разбирательства. В 2014 году Сергея Власенко, который занимал пост заместителя начальника полиции МО МВД России «Яковлевский», признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его обвиняли в незаконных махинациях ради получения бесплатного жилья.

В 1997 году Власенко с семьей переехал в Белгородскую область из Казахстана, в 1998 году зарегистрировался семьей из четырёх человек в комнате общежития и встал в очередь на жильё. Через шесть лет он получил от мэрии земельный участок, на котором начал строить дом, а также после смерти отца унаследовал часть жилого дома, которую позже переоформил на своего брата. В 2012 году Власенко получил жилищный сертификат на квартиру — и стал фигурантом уголовного дела.

Сам полицейский объяснил, что государство обманывать не собирался — в течение нескольких лет не получив квартиры, он использовал все возможности для улучшения жилищных условий своей семьи, которая в комнате общежития просто не помещалась. О строительстве дома он извещал чиновников, а на родительский дом не претендовал, оставив все права на него своему родственнику. Более того, всё время от прописки в общежитии до обустройства нового дома семья Власенко провела в съёмных квартирах.

Следователи сочли, что предотвратили преступление: якобы получить деньги по сертификату Власенко не смог именно из-за проводившейся проверки. Власенко приговорили к полутора годам лишения свободы, однако после многочисленных апелляций сначала смягчили приговор, заменив лишение свободы на штраф, а затем и вовсе признали невиновным — в 2015 году. Тогда Власенко заявил журналистам, что в первую очередь собирается восстановиться на службу.