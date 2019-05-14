Калуга, 14 мая, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В 184 школах Калужской области пройдут «Уроки цифры». По предварительным данным, участие в них примут около 18 тысяч школьников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки региона, они будут проводиться в период с 14 по 24 мая.

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Это уже четвертая подобная акция, направленная на развитие у подрастающего поколения основных компетенций цифровой экономики и формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет. В предыдущий период в ней были задействованы миллионы российских школьников с первого по 11-й класс.

Напомним, «Урок цифры» организован во всех регионах России. В его рамках в школах проходят уроки по теме: «Безопасность в Интернете». Организаторами мероприятия выступают Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство просвещения РФ, АНО «Цифровая экономика» и АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.