Киев, 14 мая, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Политический эксперт Янина Соколовская заявила, что представитель штаба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского юрист Андрей Богдан не подпадёт под действие «абсолютно безграмотного» закона о люстрации. Соответствующее заявление Соколовская сделала 14 мая в эфире одного из украинских телеканалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

По её словам, к власти на Украине придут люди беглого украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

«А Богдан, в отличие от тех, кто писал закон о люстрации, очень грамотный, опытный, прошедший общение с Коломойским юрист. Юристу, который пережил общение с Коломойским, нужно давать кучу звездочек, как когда-то рисовали на самолетах. Не думаю, что он захочет занимать какие-то должности, потому что ему и так хватает. Его юридическая практика ценнее, чем должность чиновника. Никакой люстрации он не боится. Также её не боятся все люди Коломойского. Сейчас именно они придут к власти», — сказала Соколовская.

При этом она считает, что команда Коломойского, которая сейчас управляет Днепропетровском, занимается воровством, «запустила и обескровила город».

«Я только что вернулась из Днепра. Я посмотрела, как в Днепре действует власть. Это же в чистую власть Коломойского, его люди. Город обессилен, город обескровлен, город запущен, из года в год там всё хуже. При том, что у него наибольший в Украине бюджет. Когда я на это смотрю, я понимаю, что украдено всё. Об этом говорят местные люди. Это экстраполяция на ту ситуацию, которая у нас сейчас может произойти в стране. Сейчас задача всех тех, кто пойдет в оппозицию, не допустить того, чтобы вся Украина превратилась в город Днепр, в его нынешнем положении», — полагает Соколовская.

В 2018 году Днепропертровск утратил звание «миллионника». Предварительно по состоянию на 1 сентября в городе проживало 999 тысяч 615 жителей. При том что в январе 2018 года численность населения была 1 миллион 2 тысячи 944 местных жителя.

Согласно рейтингу комфортности жизни украинских городов, который составили эксперты украинского журнала «Фокус», в 2018 г. Днепропретровск (Днепр) занял шестое место, уступив Харькову, Виннице, Киеву, Львову и Одессе. Днепр получил высокие баллы за уровень зарплат и хорошее транспортное сообщение. При этом на рейтинг города негативно влияет ужасная экология и высокие цены на продукты. Мэр Борис Филатов — бывший член команды Игоря Коломойского. Мэр ведет активную работу по облагораживанию города. При нем ремонт инфраструктуры проводится не только в центре, но и во дворах отдалённых районов. Также Днепр возобновил строительство ветки метро — через центр города к Южному ж/д вокзалу. Обещают закончить к 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля беглый бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что главой администрации президента Владимира Зеленского может стать юрист Андрей Богдан.

«Там есть из кого выбрать — это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана», — сказал Коломойский в интервью РБК-Украина.

Он заверил, что не влияет на представителя штаба новоизбранного президента Зеленского Богдана.