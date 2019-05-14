Киев, 14 мая, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Записанный Владимиром Зеленским и религиозными лидерами Украины ролик с «посланием мира» не будет иметь большого значения для жителей Крыма и Донбасса, но важно, что шестой президент Украины, по крайней мере, пытается говорить о мире, а не о войне, отметил во вторник, 14 мая, шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский, комментируя опубликованное Владимиром Зеленским обращение.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Как сообщалось ранее, президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором представители различных религиозных конфессий обращаются к жителям Крыма и Донбасса.

«Зеленский продолжает ту же линию в отношении религиозных конфессий, которую он начал проводить сразу после своего избрания. С одной стороны, в сравнении со своими предшественниками он несколько дистанцировался от церковного вопроса. С другой, он провел встречи с представителями православных, мусульманских общин, раввинами. Представители нескольких общин были приглашены и к участию в этом ролике. То есть Зеленский придерживается позиции равной представленности конфессий и одновременно их равноудаленности.

Для жителей Крыма и республик Донбасса этот ролик большого значения иметь не будет. Для них могут быть важными только слова представителей УПЦ Московского патриархата. Кроме того, значимую роль могла бы сыграть и Римско-католическая церковь, которая хорошо чувствует себя в Крыму, где решением папы Франциска создан особый округ. В Севастополе католической общине вернули храм, чего Украина за все годы, пока Крым входил в ее состав, так и не сделала. Апостольский нунций на Украине посещал и Донецк, и Луганск.

Но важно, что Зеленский, по крайне мере, пробует в этих роликах говорить о мире. Петр Порошенко этого, мягко говоря, не делал. Ряд церквей на Украине именно из-за его действий стали церквями войны. Риторика шестого президента Украины отличается от риторики пятого как небо от земли.

Что же до практического эффекта от участия религиозных лидеров в решении подобных вопросов, то есть хороший пример — Нагорный Карабах. Но там религиозным лидерам удается внести свой позитивный вклад потому, что есть посредничество РПЦ, и потому, что лидеры проводят личные встречи на нейтральной территории, а не записывают ролики», — отметил Станислав Стремидловский.