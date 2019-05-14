Барнаул, 14 мая, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Предупреждение сотрудников Медицинского колледжа Университета Чанг Гун (Тайвань) о риске возникновения внутричерепного кровоизлияния даже при употреблении малых доз аспирина не поколебало убеждения кандидата медицинских наук, алтайского общественника Константина Емешина употреблять этот препарат для профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможную связь между кровоизлиянием и применением аспирина, он пояснил:

14 Mostafa&zeyad Аспирин

«Аспирин по всем рекомендациям используется для профилактики сердечно-сосудистых осложнений, так как препятствует агрегации тромбоцитов. После перенесенного инфаркта миокарда в 2010 году я ежедневно применяю его в виде «Тромбо АССа» и верю, что многочисленные исследования показали эффективность аспирина для снижения смертности, хотя при некоторых локальных нарушениях эта эффективность требует дальнейшего анализа.

Так как в информации тайваньских исследователей речь идет не о снижении смертности, а только «внутричерепных кровоизлияниях», эта публикация пока не поколебала мои убеждения, и я буду продолжать принимать выбранный мною препарат».

Напомним, ранее сотрудники Медицинского колледжа Университета Чанг Гун (Тайвань) по итогам проведённых исследований с участием участием 130 тыс. человек заявили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.