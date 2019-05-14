Абакан, 14 мая, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В Хакасии 14 мая на заседании совета развития республики была согласована кандидатура уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

R-19.ru На заседании совета развития Хакасии

Уточняется, что заседание прошло под руководством главы Хакасии Валентина Коновалова и председателя Верховного Совета (парламента региона) Владимира Штыгашева.

Вопрос о согласовании нового бизнес-омбудсмена был поднят в связи с тем, что истекает срок полномочий действующего уполномоченного Василия Кудашкина. Он занимает эту должность с 2013 года.

Заявления о выдвижении представили две кандидатуры. Это Василий Кудашкин и Александр Мяхар, являющийся председателем регионального отделения «Партии роста». После того, как кандидаты озвучили свои программы и планы на дальнейшую работу, состоялось тайное голосование. По его итогам большинство голосов набрал Александр Мяхар.

«Это не завершение — это только начало», — так прокомментировал произошедшее на своей странице в «Фейсбуке» Василий Кудашкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Мяхар известен своим участием в выборах главы Хакасии в сентябре 2018 года. В первом туре 9 сентября он занял четвёртое место, получив 6,61% голосов избирателей. Первое место занял молодой коммунист Валентин Коновалов (44,81%), второе — действующий на тот момент глава Хакасии, единоросс Виктор Зимин (32,42%), третье — справоросс Андрей Филягин (11,23%). Впоследствии и Зимин, и Филягин, и Мяхар отказались от участия во втором туре губернаторских выборов. Имя Коновалова осталось в бюллетенях единственным, и по итогам второго тура, состоявшегося в ноябре 2018 года, он получил 57,57% голосов. Инаугурация состоялась 15 ноября.

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