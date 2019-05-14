Иркутск, 14 мая, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В Иркутском машиностроительном техникуме сегодня, 14 мая, пришлось проводить эвакуацию более 100 человек из-за возгорания в подвальном помещении. Как сообщает сайт регионального ГУ МЧС РФ, сигнал о возгорании по ул. Рабочего Штаба, 6 поступил в 10:41 местного времени. Уже в 11:30 огонь удалось локализовать, а в 11:36 — полностью ликвидировать.

Цитата с сайта i38.ru Пожар в машиностроительном техникуме Иркутска

«От МЧС России работали 54 человека личного состава и 14 единиц техники», — пояснили спасатели.

Всего за прошедшие выходные и праздничные дни в Иркутской области произошло 633 техногенных пожара. Из огня спасены 49 человек, но четверо погибли, в том числе — один ребёнок. Ещё четверо пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Предполагаемой причиной 460 пожаров стали неосторожное обращение с огнем и намеренные поджоги мусора и сухой растительности. Лидирующая причина в жилье — электротехническая.