Киев, 14 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум. На Украине обсуждают визит одного из лидеров ультраправой венгерской партии «Йоббик» Томаша Шнайдера в Закарпатье, где, кроме прочего, политик заявил о необходимости дать региону автономию от Киева.

Водник Венгерский дом в Закарпатье

О визите Шнайдера стало известно 9 мая, после того как венгерский политик опубликовал отчет, заявив, что прибыл в Закарпатье по приглашению жителей села Вары Береговского района разобраться с проблемами радиоактивных отходов.

Глава правления Совета внешней политики Украины «Украинская призма», политический эксперт Геннадий Максак призвал силовые структуры Украины дать оценку заявлениям венгерского радикала.

«Должно быть решение компетентных органов относительно того, есть ли в этих заявлениях состав преступления, и уже дальше действовать по процедурам через МВД и другие каналы. А если нет, то не нужна информационная волна… Они рассчитывают на медийное сопровождение этого вопроса, в том числе и в Венгрии», — заявил в эфире одного из телеканалов Украины Максак.

Также он заявил, что и политические заявления Шнайдера, и собственно визит связаны с предстоящими выборами в Европарламент, где «Йоббик» хочет иметь свою нишу.

«Это поиск голосов… Лучшим вариантом (для Украины) была бы демонстрация, что это было пустое политическое заявление. Очень много фактологических нестыковок, которые показывают, что это был поиск чего-то политического, чем поиск решения какого-то вопроса», — подытожил Максак.

В свою очередь, депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук заявил, что на самом деле «решение вопросов без Киева» и «экономическая автономия» уже достаточно давно активно внедряются украинской властью в виде процесса децентрализации по всей Украине, в т. ч. и в Закарпатье.

Он также отметил, что обострение конфликта Украины и Венгрии — это якобы активизация «плана Москвы» по ослаблению Украины, объяснив последовательность событий.

«Концепция дестабилизации Закарпатья представляет собой модифицированные действия на Востоке Украины в 2014 году, а именно — провокации и нагнетание ситуации, которые могут закончиться силовыми противостояниями местных этнических венгров и «украинских националистов», группы которых будут состоять как из российской агентуры, так и просто из «полезных идиотов», с втягиванием в данные действия силовых структур Украины, что будет сопровождаться и раскручиваться соответствующей информационной кампанией… Такое развитие ситуации заставит Будапешт под давлением сформированного «общественного мнения» втягиваться в данный процесс более активно, в частности — путем соответствующих официальных заявлений и дипломатических действий, которые по факту будут подыгрывать интересам Москвы», — заявил Тымчук.

В завершение депутат отметил, что на сегодняшний день в целом украинские спецслужбы контролируют ситуацию в Закарпатье, но если Киев «продемонстрирует малейшую слабость в регионе», политические события могут принять совсем другой характер.

Министерство иностранных дел Украины сообщило «5 каналу», что в настоящий момент проводит проверку заявлений венгерского политика.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе недавних президентских выборов Закарпатье Украины поставило антирекорд по явке за все годы независимости страны, что позволило экспертам заявить, что фактически регион вышел из состава Украины.

В свою очередь эксперты заявляют, что Закарпатье действительно на дух не переносит Киев, но о «сепаратизме» речи пока не идет, поскольку деньги привязывают регион к Украине.