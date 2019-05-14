Ярославль, 14 мая, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Жители Ярославля размещают в социальных сетях фотографии замусоренных городских пляжей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В майские выходные жители начали выходить на пляжи, оставляя после себя мусор.

Группа «Это Ярославль, детка», Сергей Филаткин Мусор на пляже в Ярославле

Судя по всему, уборкой пляжей никто не занимается. В прошлые годы мэрия объявляла конкурсные процедуры на содержание пляжей, выделяя на это 2−2,5 млн рублей ежегодно. В 2019 году такие конкурсы даже не объявлены. Возможно, деньги на это также не выделены в бюджете.

Центральный пляж на реке Которосли, вид которого особенно возмущает жителей города, в прошлом году был передан МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха». В прошлом году предприятие получило убыток, там сменился директор. За счет чего убыточный МУП будет убирать пляж, непонятно.