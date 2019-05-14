Киев, 14 мая, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Петр Порошенко может войти в политическую историю страны под кличкой «Петя — шатун», — заявил украинский политолог Виктор Небоженко, комментируя последние политические события, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

Эксперт отмечает, что в последние дни своего пребывания на посту президента Украины, Порошенко, с одной стороны, делает всё, чтобы продлить агонию своего режима власти, затягивая инаугурацию и мирную, демократическую передачу власти новому президенту Зеленскому. А с другой стороны, подчеркивает Небоженко, Порошенко еще и развил бурную активность по созданию политического прикрытия своей коррупционной многолетней деятельности на посту президента.

«С этим связано появление многочисленных новых высокопоставленных судей, новых генералов, героев Украины, которые никогда бы не стали ими, если бы Порошенко не проиграл выборы. Именно этими мотивами объясняется его лихорадочная попытка легализировать и формализовать армию порохоботов в общественно-политическое движение, которому придется проводить шумные акции протеста возле судов, где будут слушания о криминальной деятельности бывшего президента. Но если он за пять лет не смог превратить Блок Петра Порошенко (БПП) в полноценную политическую организацию, то как он реально за несколько месяцев до выборов создаст под себя свежую, «невинную» парламентскую партию?», — задается вопросом эксперт.

По оценке Небоженко, Порошенко не просто цепляется за власть любой ценой, но и реально дискредитирует звание президента Украины, дестабилизируя верховную власть.

«…(Порошенко) дает повод для Запада удивляться и издеваться над вялой украинской политико-конституционной машиной, которая не может заставить упрямого, властолюбивого и жадного политика выполнить свой долг, и покинуть место службы. Ведь практика саботажа и шантажа старой власти будет постепенно переходить и на другие уровни и ветви власти», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 10 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выступил с эмоциональным видеообращением, в котором потребовал от Верховной рады назначить инаугурацию на 19 мая.

«Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое», — заявил Зеленский, добавив, что последние шаги Порошенко напоминают ему «поведение туристов в египетском отеле».

13 мая состоялся согласительный совет лидеров парламентских фракций и руководства Рады, однако по итогам мероприятия никакой ясности в вопросе инаугурации не появилось, кроме очевидного намерения Рады оттянуть вступление Зеленского в должность на максимально возможный срок. По предварительным данным, 15 мая вопрос даты инаугурации рассмотрит профильный парламентский комитет, и только 16 мая соответствующее решение может быть вынесено в сессионный зал. Таким образом, организовать инаугурацию 19 мая, в принципе, не представляется возможным, даже если голосование будет успешным.

Также 13 мая в Брюсселе Порошенко заявил, что он лично заинтересован в том, чтобы Верховная рада как можно скорее определилась с датой инаугурации Зеленского, подчеркнув, что сейчас всё зависит от парламента.