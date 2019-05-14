Калуга, 14 мая, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Реализацию национального проекта «Образование» обсудили на заседании правительства Калужской области 13 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам главы регионального министерства образования и науки Александра Аникеева, в области разработана местная составляющая нацпроекта «Образование», которая представлена восемью проектами: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Новые возможности для каждого».

Admoblkaluga.ru Реализацию нацпроекта «Образование» обсудили на заседании регионального правительства.

Для достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет строится пять детских садов в Калуге, Козельске, Обнинске, Малоярославце и Балабаново. Ввод в эксплуатацию запланирован к концу 2019 года. В 2020 году построят еще шесть садов: два в Калуге и по одному в Обнинске, Кондрово, в селе Воскресенское Ферзиковского района и селе Ахлебинино Перемышльского района.

В ближайшие годы в регионе планируют направить основные усилия на обновление содержания системы образования, подготовку и переподготовку педагогических кадров, создание современной инфраструктуры и эффективных механизмов управления отраслью. В рамках этой работы в 2019 году в области появится более 2000 новых мест в общеобразовательных организациях. Так, откроются школы в Калуге и Обнинске, запланировано строительство школы в городе Балабаново с вводом ее в эксплуатацию в 2020 году.

На модернизацию среднего профессионального образования направляются федеральные субсидии, выделяемые колледжам на конкурсной основе. Об этом участникам совещания подробно рассказали руководители ряда региональных учреждений профтехобразования.