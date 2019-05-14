Ярославль, 14 мая, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал трудоустроить всех подростков, желающих работать этим летом в городе. Об этом он заявил на общегородском совещании 14 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarmp.ru «Трудоустройство закрыто»

Летнее трудоустройство подростков от 14 до 18 лет в последние годы является проблемой: работы оплачиваются из бюджета, и денег на это традиционно не хватало. В 2018 году электронная запись на трудоустройство продлилась 2 минуты — все вакансии были разобраны.

В 2019 году вакансии на самый популярный месяц — июнь — также уже закрыты. Но градоначальник потребовал исправить эту ситуацию.

«Все дети, которые к нам обратятся, должны быть трудоустроены, все без исключения. Средства мы на это найдем. Все дети должны были трудоустроены, чтобы были заняты и зарплату получали», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Его инициативу поддержал сопредседатель Ярославского отделения ОНФ Анатолий Упадышев, который пообещал обратиться к региональным властям с просьбой о выделении денег. Всего на трудоустройство подростков городской бюджет тратит в год 11 млн рублей. На эти деньги удается дать работу 1300 желающим. В основном это дети из малоимущих семей и «трудные» подростки. Всего в городе около 29 тысяч подростков трудоспособного возраста.