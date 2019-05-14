Москва, 14 мая, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Законопроект о восстановлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года внес в Госдуму глава комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Дача

Таким образом, в случае принятия закона в период до 1 марта 2022 года оформление прав на жилые и садовые дома, жилые строения будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем.

«Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно», — сообщил Крашенинников.

В отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года (то есть до введения нового уведомительного порядка строительства и оформления прав), предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган МСУ направляется не два, а одно уведомление — только об окончании строительства, сказал Крашенинников.

Для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.