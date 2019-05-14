Вторник, 14 Мая 2019 года
10:27:59 МСК

Заместитель секретаря СНБО Украины встретился с послом Великобритании

Темой переговоров стало сотрудничество в военной сфере

, 14 мая 2019, 10:02 — REGNUM  Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос встретился с послом Великобритании на Украине Джудит Гоф, сообщил 14 мая официальный сайт СНБО.

На встрече также присутствовал атташе по вопросам обороны посольства Великобритании полковник Девид М. Ворнер.

Стороны обсудили украино-британское сотрудничество в военной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СНБО Александр Турчинов встретился с представителями компании Boeing. Одной из тем переговоров было обновление украинской военной авиации при поддержке компании.

Читайте также: Турчинов: Украина намерена усилить ВВС при помощи компании Boeing

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Западные поставки оружия на Украину
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить