Заместитель секретаря СНБО Украины встретился с послом Великобритании

, , 10:02 — REGNUM Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос встретился с послом Великобритании на Украине Джудит Гоф, сообщил 14 мая официальный сайт СНБО.

На встрече также присутствовал атташе по вопросам обороны посольства Великобритании полковник Девид М. Ворнер.

Стороны обсудили украино-британское сотрудничество в военной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СНБО Александр Турчинов встретился с представителями компании Boeing. Одной из тем переговоров было обновление украинской военной авиации при поддержке компании.

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