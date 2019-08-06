Воронеж, 14 мая, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Инвестиционный потенциал Воронежской области представил губернатор Александр Гордеев 13 мая на первом заседании Совета губернаторов России и Японии, которое состоялось в Москве, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В заседании участвовали спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, президент Национальной Ассоциации губернаторов Японии, губернатор префектуры Сайтама Киёси Уэда, губернаторы префектур Японии, главы субъектов Российской Федерации.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Заседание Совета губернаторов России и Японии

Воронежский губернатор в рамках сессии «Содействие развитию микро-, малого и среднего бизнеса в регионах. Привлечение, поощрение и защита инвестиций в промышленные и инфраструктурные объекты» выступил с докладом о возможностях для малого и среднего предпринимательства на территории Воронежской области.

Как отметил Александр Гусев, сегодня в регионе работает 88 тыс. 815 субъектов малого и среднего бизнеса: 312 средних, 4 тыс. 262 малых, 31 тыс. 921 микропредприятий и 52 тыс. 320 индивидуальных предпринимателей. Всего в сфере малого и среднего бизнеса сегодня заняты почти 304 тыс. жителей региона. В регионе работает индустриальный парк «Масловский», ориентированный на предприятия МСП: на этой площадке есть инфраструктура, действуют широкие меры государственной поддержки.

В числе резидентов — совместный завод концерна Furukawa Electric (производство волоконно-оптического кабеля) с объемом инвестиций в 1,2 миллиарда рублей и 300 рабочих мест. Объем отгруженной продукции за 2018 год в стоимостном выражении составил более 16 млн долларов США. Более 2/3 продукции завода отгружается на экспорт.

В регионе также создана особая экономическая зона «Центр», которая рассчитана на 15−20 крупных предприятий. В качестве дополнительных мер поддержки резидентам ОЭЗ предоставляются налоговые и таможенные льготы, а также пониженные тарифы на энергоносители.

Александр Гусев пригласил японских партнеров принять участие в проектах по обустройству технопарков и технополисов и по развитию сферы пищевого производства на территории нашего региона.

Активное взаимодействие с Японией власти Воронежской области ведут с 2016 года, когда Воронеж совместным решением президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ был выбран пилотным городом по реализации проекта «Градостроительство с целью создания комфортной и чистой среды, обеспечивающей уютную и активную жизнь». На территории региона реализуется четыре пилотных японских проекта: «Умный здоровый дом» совместно с компанией Nice corporation; «Борьба с дорожными заторами («умные светофоры») совместно с компанией Kyosan Electric; «Реновация территорий города Воронежа на основе транзитно-ориентированного проектирования» и создание транспортно-пересадочного узла в городском округе город Воронеж совместно с компанией Nikken Sekkei; «Внедрение передовых японских технологий в коммунальном хозяйстве в городе Воронеже (бестраншейная санация трубопровода)» совместно с компанией Sekisui Chemical.