Соледар, ДНР, 14 мая, 2019, 09:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки боевики ВСУ совершили 17 обстрелов, выпустив по территории ДНР 172 единицы боеприпасов, сообщили 14 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

На горловском и донецком направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности 40 мин калибра 82 мм, а также использовали вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое и снайперское оружие.

На мариупольском направлении ВСУ применили запрещённые минскими соглашениями миномёты калибра 120 мм, а также гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Гольмовский, Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина, Верхнеторецкое), Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Донецк (терминал, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате обстрелов повреждения получил жилой дом в посёлке Коминтерново. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.

Как сообщил представитель Народной милиции, сутками ранее 11 населённых пунктов ДНР подверглись обстрелам со стороны Украины. Ответным огнём из разрешённых видов вооружений защитники ДНР ликвидировали двух боевиков ВСУ.

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