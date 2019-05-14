Южно-Сахалинск, 14 мая, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске разгорается скандал, связанный с безобразным поведением учителя музыки. Одна из учениц не выучила песню. Учительница принялась оскорблять и ребёнка, и его родителей, выразив при этом в грубой форме сожаление, что девочка вообще появилась на свет. В школе назначена служебная проверка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян Вермеер. Урок музыки (фрагмент). 1665

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Мать ученицы школы № 4 Южно-Сахалинска предоставила редакции регионального ИА «Сахалин. Инфо» аудиозаписи, сделанные на уроке музыки. На записях отчетливо слышно, как учитель оскорбляет ученицу 6-го класса:

«Ты не знаешь музыку. У нас есть учебник, по которому ты должна отвечать. Там сложные вопросы не для твоей тупой башки. Ты дура! Поэтому я вам просто задаю песни, как дебилам. Песни мне сдать — ты даже это, дебильная, не делаешь, то, что я прошу. Песенки сдать просто… Эти четвёрки я исправлю… Ей песни не нужны… А чё тебе вообще нужно? Пожрать?! Извиняюсь за грубость. Чё ты в жизни сделала и умеешь? Пописать, покакать и всё? И покушать? Песни ей не нужны. Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах. И они не родились».

На злой язык учительницы музыки дети жаловались давно. Мать девочки рассказала, что конфликт произошёл из-за того, что ребёнок не выучил песню. На вопрос учителя «почему» девочка ответила, что музыка ей не нужна. При этом девочка ответила спокойно и учителю не грубила.

«Я пила успокоительное. Как можно так разговаривать и вести себя с учениками? У меня слов просто нет. На неё жалобы постоянно есть, на родительских собраниях мы постоянно говорим об этом. Директор в курсе, что учитель постоянно так разговаривает с детьми. И все в школе это знают! Но она продолжает работать и оскорблять детей. Обычно в школе у детей забирают телефоны и отдают их только после уроков. Но в этот день телефоны раздали перед последним уроком, как раз перед музыкой. Сейчас хочу поехать в прокуратуру, написать заявление, также буду обращаться в министерство образования», — рассказала мать девочки.

Судя по всему, именно постоянные оскорбления со стороны учителя начисто отбили у детей любовь к урокам музыки. Может, поэтому они и не хотят учить песни?

Руководство школы отрицает систематические оскорбления учащихся учителем. Дирекция утверждает, что раньше подобных фактов не было. Учитель вызвана к директору для объяснений. В школе будет проведена служебная проверка. В случае, если факты подтвердятся, к учителю будут применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения.

Если же родители ребёнка обратятся в правоохранительные органы, возможно и возбуждение уголовного дела. Министерству образования стоит выяснить, почему получающий зарплату педагог не объясняет детям то, что написано в учебнике, а просто задаёт им зубрить песни.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай жестокого обращения с детьми со стороны учителей сахалинских школ. В 2018 году в школе №1 города Холмска девочка подверглась безобразным оскорблениям учителя из-за дырочки на одежде. Бывший теперь уже «педагог» уволена.

В 2017 году вся страна с ужасом смотрела видео, где медсестра в одной из сахалинских больниц матом оскорбляла двухлетнего больного малыша из неблагополучной семьи, помещенного в лечебное учреждение.