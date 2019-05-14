Ярославль, 14 мая, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Правительство Москвы передаст Ярославской области 73 бывших в употреблении автобуса ЛиАЗ большого и среднего класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Автобус

Машины будут работать как на регулярных маршрутах области, так и областного центра. Часть автобусов поступят в «Ярославское АТП», часть — в «ПАТП-1». В правительстве региона рассказали, что машины поступят на самые проблемные участки, так как многие автобусы в Ярославле изношены практически полностью. Машины из Москвы хоть и эксплуатировались в столице, но лучше.

«Автобусы находятся в исправном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации и отвечают всем требованиям, предъявляемым к безопасности и комфорту при перевозке пассажиров», — рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.

Поступление техники запланировано на июль. Ранее в Ярославль поступили бывшие в употреблении трамваи из Москвы, которые уже работают в городе.