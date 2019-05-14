Южно-Сахалинск, 14 мая, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Законопроект об установлении празднования Дня Победы над Японией очень важен и должен быть принят, поскольку послужит восстановлению исторической справедливости — ведь Указ Президиума Верховного Совета СССР об этом празднике никто не отменял. Таким мнением поделился председатель Сахалинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Пономарев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советские солдаты держат флаги поверженной Японии

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«День Победы над Японией — обозначение линии преемственности между Указом президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, которым 3 сентября было объявлено Днём Победы над Японией и который не был, к сожалению, в 1995 году включен, при частичной кодификации праздников, в федеральный закон. Реально этот праздник празднуется, здесь, у нас, на островах, но, к сожалению, не в точную дату. Мы всегда удивляемся — почему только на Сахалине — ведь не один Сахалин воевал с Японией. Вся страна воевала. Законопроект об установлении Дня Победы над Японией — это восстановление исторической справедливости, правовой преемственности. Ведь Указ Президиума Верховного Совета СССР никто не отменял. Значит, он должен исполняться. Это и реальное воплощение того, что сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на митинге в День Победы 9 Мая. Глава государства подчеркнул, что недопустимо заниматься фальсификацией истории. Так вот, умалчивание — это один из способов искажения и фальсификации истории. Я уверен, что установление Дня Победы над Японией 3 сентября способствовало бы воспитанию исторической памяти, воспитанию патриотизма. Это стало бы и точкой невозврата в ситуации с требованиями Японии о возвращении ей наших территорий, наших Курильских островов. Это было бы символично. И это просто — справедливо. Этот праздник у нашей страны должен быть», — убежден председатель Сахалинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Пономарев.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об установлении праздника День Победы над Японией внесен в Госдуму РФ группой депутатов фракции КПРФ. День Победы над Японией предлагается праздновать 3 сентября, вместе с Китаем.