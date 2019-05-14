В РФ намерены выяснить, как США будут выходить из кризиса: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В РФ опровергли запрос США о встрече на высшем уровне;
- Лавров озвучил главные темы переговоров с Помпео;
- Глава Чечни опроверг информацию о нападении на силовиков;
- В ГД внесён законопроект о праве братьев и сестёр учиться в одной школе;
- Рубль пережил конфликт между США и Китаем.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1456.