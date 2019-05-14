Москва, 14 мая, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Сам по себе рейтинг губернаторов, опубликованный РБК, не прозрачный, так как непонятна ни методика опроса, ни его выборка, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы», д. ф. н. Дмитрий Михайличенко.

Сергей Собянин

«В общественном сознании нет культуры открытого доступа к данным социологических исследований, хотя в эпоху big data такие данные можно было бы легко высылать по запросу экспертам и, соответственно, верифицировать. Все это, безусловно, снижает уровень доверия социологическим замерам и различным рейтингам, построенным на социологии», — пояснил эксперт.

Стоит напомнить, в новой редакции на первом месте стоит показатель «уровень доверия федеральной и региональной власти». Этот рейтинг, по сути, демонстрирует работу новых критериев эффективности губернаторов. Так, в списке Топ-10 губернаторов, смены которых хочет население, четверо уже отправлены в отставку.

«Что касается лидеров рейтинга — то это люди с очень высоким уровнем влияния. С. Собянин сам по себе — фигура федерального масштаба, А. Дюмин также пользуется значительным влиянием среди федеральных элит, и, что не менее важно, доверием президента. Александр Моор же — это во многом креатура С. Собянина.

Меня также не удивляет появление в этом списке С. Фургала (Хабаровская область). В последнее время центр сделал очень много для того, чтобы его рейтинг укрепился (я имею ввиду информационные атаки, дающие обратный эффект)», — высказал своё мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Кремль выявил регионы с максимальным запросом на смену губернатора. Самый высокий запрос на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии, самый низкий — в Москве.

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