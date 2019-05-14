Екатеринбург, 14 мая, 2019, 06:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге противостояние вокруг сквера, на территории которого собираются построить храм святой Екатерины, затянулось до утра. Горячая стадия произошла незадолго до полуночи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф Парк имени Павлика Морозова. Екантеринбург

В этот период накачанные молодые люди, собравшиеся для защиты территории от протестующих, вытолкали горожан за пределы территории, на которой будет строительство храма, и восстановили поваленный забор. Дальнейшая перепалка шла уже по обе стороны забора. Относительно спокойно в сквере и возле него стало лишь к утру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 13 мая в сквере появился забор. Позднее фонд Святой Екатерины объявил о начале строительства храма.

Одна из жительниц Екатеринбурга утром 13 мая повалила забор и залезла на дерево. Силовики её сняли и доставили в отдел полиции.

Вечером того же дня к скверу пришли сотни горожан. Они повалили забор, прорвались в сквер и собирались там заночевать. Полиция не стала применять силу, а охранники объекта мобилизовали свои силы и через некоторое время вытолкали протестующих за территорию будущего строительства.

Как пишет портал E1.ru, вечером 14 мая защитники сквера собираются на очередную акцию. Впрочем, по некоторым данным, в это же время на месте будущего храма запланирован молебен.