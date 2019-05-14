Лхаса, Китай, 14 мая, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Специальные беспилотники будут использоваться в Тибете для защиты экологии этого китайского региона, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Leigh Miller Беспилотник

Первая в своем роде «инспекционная команда дронов» была создана в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района. Команда состоит из четырех дронов и займется инспекцией источников питьевой воды, шахт, лесов, природных заповедников и деревень.

Дроны также будут собирать свидетельства для судебных дел, связанных с защитой общественных интересов, включая незаконное занятие земель и повреждение лесов.

Преимуществами дронов является широкая зона покрытия, точность позиционирования, возможность осуществлять съемку с воздуха, а также панорамное сканирования, что делает их очень эффективным средством мониторинга, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был представлены первый в мире беспилотный пожарный комплекс, который может применяться для тушения пожаров и спасения пострадавших из огня.