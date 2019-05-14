Москва, 14 мая, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Пожар произошел на кровле здания на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Пожар

Сообщается, что у дома № 79Б на Алтуфьевском шоссе загорелась кровля на крыше. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Спасателям удалось потушить пожар, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в одноэтажном жилом доме в Самаре произошел пожар. В целях безопасности спасателям пришлось эвакуировать из горящего дома 20 человек. Сообщалось, что у здания горела кровля, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.