Кошице, Словакия, 14 мая, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Сборная Канады победила соперников из Словакии со счётом 5:6 в матче на чемпионате мира по хоккею.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила в городе Кошице (Словакия) 13 мая. Шестой гол словакам забил нападающий канадской сборной Марк Стоун: это произошло за одну секунду до конца игры.

В итоге в группе у Канады второе место и шесть очков. У Словакии пятое место и три очка. Команды играли в группе А, группа B играет в Братиславе.