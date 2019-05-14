Москва, 14 мая, 2019, 05:09 — ИА Регнум. День Победы — это практически религиозный праздник, поскольку впервые в истории нашей страны была врагом поставлена задача полного уничтожения всех народов, проживавших на территории СССР, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM День Победы

Телеведущий отметил, что целый ряд псевдолибералов, включая евреев по национальности, пытаются осуждать широкие народные празднования Дня Победы, заявляя о том, что это день скорби, а не веселья. При этом он напомнил, что у разных религиозных групп есть свои праздники, связанные с победой над тем или иным злом, на алтарь которых положены великие жертвы, и они празднуются весело.

По его словам, День Победы советского народа над нацизмом в Великой Отечественной войне — это такой же религиозный по своей сути праздник.

«Ведь по большому счету — это религиозная победа. Это единственный случай был в нашей истории, когда была поставлена задача полностью уничтожить нас. Гитлер ставил задачу полного уничтожения всех проживающих на территории Советского Союза… Именно поэтому для нас это религиозный праздник… Именно поэтому этот праздник для нас святой. Именно поэтому он останется для нас на века, на тысячелетия», — заявил Соловьёв.

Отметим, что День Победы — это, пожалуй, единственная настоящая духовная скрепа, которая объединяет современную Россию от мала до велика вне зависимости от вероисповедания и политических взглядов, за исключением разве что очень малой, но консолидированной группы условных либералов или псевдолибералов, которые давно оторвались от народа и даже более того, противопоставляют себя ему. При чем эти формы противопоставлений, по сути своей, зачастую приобретают характер, сходный с тем, который демонстрировала нацистская Германия в годы Великой Отечественной войны.