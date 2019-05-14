Вашингтон, 14 мая, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил действие указа, подразумевающего введение санкций против тех, кто вмешивается в ситуацию в Йемене и подрывает стабильность в этой стране, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Действия и политика, проводимая бывшими членами правительства Йемена и другими, угрожает миру, безопасности и стабильности в Йемене. Это продолжает нести необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Напомним, исполнительный указ, подразумевающий санкции за подрыв стабильности в Йемене, был подписан в 2012 году действующим тогда президентом США Бараком Обамой. Согласно указу, американский минфин получил полномочия замораживать в США активы тех лиц, которых Вашингтон подозревает в подрыве стабильности и эскалации ситуации в Йемене.