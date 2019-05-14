Казань, 14 мая, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии приостановил спор о порядке, сроках и условиях продажи имущества бывшего банкира, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина в рамках дела о его личном банкротстве, пока не вступит в силу решение другого суда. В Вахитовском районном суде Казани супруги Мусины пытаются разделить совместно нажитое имущество, которое ранее не удалось поделить по брачному контракту, оспоренному кредиторами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru ПАО «Татфондбанк»

Напомним, финансовые трудности некогда крупнейшего банка Татарии — «Татфондбанка», начавшиеся в ноябре 2016 года, обернулись отзывом лицензии в марте 2017 года и банкротством банка в апреле. Тогда же в отношении бывшего управляющего Роберта Мусина возбудили уголовное дело, которое разрослось до 21 эпизода, а ущерб превысил 50 млрд рублей. Конкурсный управляющий ТФБ также потребовал признать экс-банкира банкротом как физлицо, что позволило банку вступить в дело кредитором и взыскать часть долгов.

Суд после процедуры реструктуризации долга, которая платежеспособность восстановить не помогла, признал Роберта Мусина банкротом в июле 2018 года. До этого депутат Госсовета РТ, сохраняющий мандат, пока не будет вынесен приговор, успел заключить брачный договор с супругой, поделив имущество. Кроме того, на ряд имущества ранее были оформлены договоры дарения, в том числе на несовершеннолетних детей Мусина. Подобный расклад, уменьшающий конкурсную массу, не устроил кредиторов. Часть сделок была оспорена, в том числе и брачный договор.

Финансовый управляющий до сих пор не может приступить к реализации имущества и расчётам с кредиторами, основной из которых — сам ТФБ. Банк-банкрот имеет долги уже перед своими кредиторами в объёме свыше 167 млрд рублей, и в рамках банкротного дела банка также идёт формирование конкурсной массы.

Но, похоже, в деле о банкротстве Роберта Мусина — новая препона, которая отодвигает на более поздний срок торги.

Решением суда приостановлено «производство по спору об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества до вступления в законную силу судебного акта Вахитовского районного суда г. Казани по делу №2−3832/2019 о разделе совместно нажитого имущества». Подробности иска, слушающегося в районном суде, пока неизвестны.