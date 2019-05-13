Экс-президент США Джимми Картер сломал бедро
Вашингтон, 14 мая, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Джимми Картер, 39-й президент Соединённых Штатов, сломал бедро, сообщает его пресс-служба.
National Archives and Records Administration
Джимми Картер
Уточняется, что перелом связан с охотой на индеек. Бывшего американского президента уже прооперировали. Картера успешно прооперировали хирурги медицинского центра в штате Джорджия.
Напомним, Картер — представитель Демократической партии, лауреат Нобелевской премии мира 2002 года и самый долгоживущий в истории президент Соединённых Штатов.
В 1980 году на выборах потерпел поражение от Рональда Рейгана (40-й глава США).