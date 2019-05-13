Вашингтон, 14 мая, 2019, 00:19 — ИА Регнум. Двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным планирует провести в ходе предстоящего саммита G20 президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Об этом глава Штатов сообщил журналистам в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

На совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном 13 мая Трамп отметил, что на саммите G20, который пройдёт в городе Осаке (Хонсю, Япония) в последних числах следующего месяца, планируется его встреча с Путиным.

Также Трамп отметил, что готовится ко встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Напомним, Трамп 13 мая заявил, что у него «очень хорошие отношения» с Си Цзиньпином. Также он отметил, что хотел бы «поладить с Россией».

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