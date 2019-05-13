Тольятти, Самарская область, 14 мая, 2019, 00:03 — ИА Регнум. В Тольятти в связи с угрозой падения башенного крана эвакуируют 146 жильцов двух подъездов многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Самарской области.

Centurion198 Башенный кран

По данным управления, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельса, угол наклона от оси составляет до 15 градусов. Девятиэтажный жилой дом по улице Гидротехнической располагается на расстоянии около 30 метров от крана.

Жильцов эвакуируют в близлежащую школу, откуда распределяют в пункт временного размещения (ПВР) вместимостью 120 человек. Жители от размещения в ПВР отказались и направились к знакомым и родственникам.

В целях безопасности приостановлено электроснабжение 3-го и 4-го подъезда дома, расположенных на наименьшем расстоянии от крана.

«Силами строительной компании проводятся подготовительные работы по креплению крана металлическими тросами к высокотоннажным бетонным конструкциям», — подчеркнули в ведомстве. На месте работают 34 человека и 14 единиц техники, включая силы МЧС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2016 года рабочий пострадал в результате падения башенного крана на стройплощадке на Южном шоссе в Самаре.

Инцидент произошел во время сборки башенного крана. По данному факту проводилась проверка Ростехнадзора.