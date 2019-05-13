Казань, 13 мая, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Сотрудников и посетителей международного аэропорта «Казань» экстренно эвакуируют. Встречающих и провожающих попросили покинуть здание, сообщает «Казанский репортер».

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Причём персонал аэропорта никак не поясняет ситуацию. Около 23:00 мск к зданию аэропорта подъехала полиция.

Позднее по громкой связи было объявлено о задержке рейсов из московских аэропортов «Внуково» и «Домодедово». В 23:34 здание аэропорта было открыто для пассажиров и сотрудников.

По данным источника издания «Татар-информ», пассажир рейса из Домодедово сообщил о заложенном в одном из самолётов взрывном устройстве. Прибывшие на место правоохранители и сотрудники экстренных служб проверяли эту информацию.

Отметим, это уже третья волна массовых эвакуаций торговых центров, транспортных узлов и социальных учреждений в России. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце января атаке телефонных террористов подверглись многочисленные школы, административные объекты и торговые центры в регионах России — от Дальнего Востока до северо-запада страны. 29 января в Ханты-Мансийске были проверены помещения школ города, на электронные почты которых пришли сообщения о бомбах. 30 января из-за сообщений о минировании в Саратовской области эвакуировали администрацию Саратова, региональное министерство строительства и ЖКХ, торговый центр и бизнес-центр, в городе Шахты Ростовской области эвакуировали учеников школы и сотрудников, в Астраханской области одновременно поступили электронные письма с сообщением о минировании около десяти школ региона. Также эвакуация проводилась в Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Самаре.

На прошлой неделе в Казани эвакуировали торговые центры «Республика», «Савиново», «Горки Парк», «БигЗур», а также XL. В Нижнем Новгороде проводились эвакуационные мероприятия в ТЦ «Лобачевский плаза», «Крым», «Новый век» и «Бурнаковский», а также на двух рынках.

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