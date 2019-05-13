Москва, 13 мая, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 6 проектов в Московской области, Мордовии, Удмуртии и Югре, которым планируется предоставить займы на сумму почти в 1 млрд рублей в рамках повышения производительности труда и на нефтегазовое оборудование. Об этом сообщает пресс-служа ФРП.

Em-kat.ru Сотрудники предприятия «ЭМ-КАТ»

В частности, в Мордовии займ планируется направить предприятию «ЭМ-КАТ», которое занимается производством медной и алюминиевой катанки — заготовкой для последующего производства кабельных изделий. Общая стоимость проекта составляет 560 млн рублей, из них сумма льготного займа может составить 360 млн рублей по программе «Производительность труда».

Предприятие планирует построит цех и наладит работу новых линий, в результате объемы производства медной катанки составят до 15 тыс. тонн в год, а алюминиевой — увеличатся более чем в 2 раза — до 28 тыс. тонн в год. Производительность труда увеличится на 20%. В настоящее время «ЭМ-КАТ» уже поставляет 22% производимой продукции на экспорт.

В Удмуртии «Завод нефтегазового оборудования «Техновек» планирует расширить производство оборудования и изделий для нефтегазовых предприятий и увеличить объемы экспорта. будет расширен литейный участок за счет приобретения плавильной дуговой печи, формовочной линии, участка регенерации и охладительного оборудования.

Это даст возможность увеличить ежемесячный выпуск дисковых задвижек с 5 до 6 тыс. единиц, фонтанной арматуры — с 500 до 600 штук, а объем разливаемого жидкого металла увеличится на 15 тонн в сутки. Ожидается, что себестоимость изделий снизится на 3%, сократится объем внутреннего брака, а затраты на электроэнергию упадут на 25%.

Часть продукции поставляется в Сербию, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и Украину. Итогом реализации проекта станет рост экспорта на 202% к 2023 году.

Стоимость проекта составляет 297 млн рублей, объем займа из них может составить 146 млн рублей.

Кроме того, займы будут предоставлены компании «Зеленая дубрава» из Дмитрова Московской области и ООО «Мубр» из Югры. Общая стоимость всех перечисленных проектов превышает 3 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Займы предоставляются под 1%, 3%, 5% и 7% годовых на срок до семи лет, стимулируя приток инвестиций в реальный сектор экономики.