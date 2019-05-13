Сочи, Краснодарский край, 13 мая, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России в ходе своего развития должны повышать возможность парирования угроз из космоса и воздушного пространства, заявил 13 мая президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития отечественного военно-промышленного комплекса.

Kremlin.ru Совещание с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК

Одной из ключевых задач ВКС президент России считает повышение уровня контроля за воздушным пространством. В свете этой необходимости Владимир Путин напомнил, что в декабре 2018 года на опытно-боевое дежурство была поставлена радиолокационная станция загоризонтного слежения типа «Контейнер», обеспечивающая наблюдение за обстановкой в воздушном пространстве Западной Европы и Ближнего Востока.

Кроме того, Владимир Путин отметил необходимость усиления технической способности ВКС парировать не только существующие, но и потенциальные угрозы из космоса и воздушного пространства.

«Я прошу отразить в докладах планы по дальнейшему развитию средств ВКС, направленные на парирование потенциальных угроз с воздуха и космического пространства», — сказал Владимир Путин.

Ранее президент России сообщил, на каком уровне укомплектованности современным вооружением находятся различные виды Вооруженных сил РФ.