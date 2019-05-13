Нью-Йорк, США, 13 мая, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Фондовый рынок США оценил взаимное введение пошлин на товары США и Китая как провал торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира, 13 мая передает агентство Reuters.

bfishadow Dow Jones

К середине торгов индекс Dow Jones Industrial Average упал на 560,03 пункта (2,16%), до 25 382,34 пункта, индекс S&P 500 снизился на 61,84 пункта (2,15%), до 2819,56 пункта, индекс Nasdaq упал на 222,72 пункта (2,81%), до 7694,22 пункта.

«Рынок осознает, что это был полный провал переговоров… Рынок начинает понимать, что ситуация настолько плоха, насколько это возможно», — уверен главный стратег Jonestrading Майкл О'Рурк.

Читайте также: Индексы Уолл-стрит несутся вниз из-за обострения торговой войны США и Китая