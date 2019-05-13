Ижевск, 13 мая, 2019, 20:37 — ИА Регнум. В Ижевске подвели итоги экологического марафона «Чисто по-удмуртски». Глава города Олег Бекметьев поблагодарил всех участников акции, которые сделал столицу Удмуртии чистой и красивой, сообщили ИА REGNUM в администрации Ижевска.

Пресс-служба администрации Ижевска Раскрашенный мусоровоз

В качестве итогового мероприятия 12 мая в парке имени Кирова прошел субботник. Пять команд активных ижевчан собрали более 300 мешков мусора в районе птичьей столовой. И еще в этот день появилась новая традиция — раскрашивать мусоровозы призывами не мусорить.

Кроме того, по итогам эко-марафона появилась карта, где в настоящее время уже «чисто по-удмуртски». Карта опубликована на портале регоператора по обращению с отходами. На карте отмечены более ста площадок, где провели уборку инициативные жители республики.

По словам главы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Спецавтохозяйство» Ивана Маринина, за время акции было собрано в 1,5 раза больше мусора, чем за предшествующий период. Также было роздано более 15 тыс. мусорных мешков. Он предложил сделать акцию ежегодной.

«В столице Удмуртии в год столетия субботников проходят традиционный месячник по благоустройству территорий, когда ижевчане выходят на уборку целыми коллективами, а также вот такие замечательные экологические акции. Я благодарен всем жителям, которые приняли участие в уборке родного города, сделали его красивым и чистым», — сказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с марафоном чистоты Удмуртия присоединилась к мировому экологическому движению #trashtag. Пользователи социальных сетей во всем мире выходят на импровизированные или организованные субботники и делятся фотографиями до уборки и после. Люди сами выбирают место, убираются, а результаты работы выкладывают в сети, призывая остальных присоединиться к акции. До настоящего момента более 80 тыс. пользователей в Индии, США, Непале, Вьетнаме, Бали, Германии, Швеции поставили хештег #trashtag.