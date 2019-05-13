Киев, 13 мая, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Верховная рада, вероятнее всего, будет голосовать за постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента в четверг, 16 мая, а не во вторник, 14 мая, как это предполагалось ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Об этом прессе сегодня, 13 мая, заявил лидер фракции «Самопомощь» в парламенте Украины Олег Березюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Березюк пояснил, что сначала официальное решение о инаугурации Зеленского должен принять профильный комитет Рады — по вопросам регламента и организации работы, который соберётся на заседание лишь 15 мая. Соответственно, вынести вопрос на голосование Рады можно будет не раньше 16 мая.

ИА REGNUM напоминает, что сам Владимир Зеленский обратился к Верховной раде с требованием установить дату инаугурации 19 мая и другие варианты не рассматривает.

В Радикальной партии Олега Ляшко озвучили, почему эта дата категорически не подходит для вступления в должность — поскольку в астрологии на этот день приходится начало так называемой гнилой недели, что не способствует успеху в деловых начинаниях. С таким экзотическим заявлением в эфире одного из украинских телеканалов выступил депутат от фракции «Радикальная партия» Олег Куприенко.

«Я как человек, который изучал астрономию, и как человек с большим жизненным опытом знаю, что 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемая гнилая неделя. На ней никто ничего хорошего не начинает. И вообще ничего нельзя начинать делать… Лично я по жизни придерживаюсь таких позиций, это не какая-то мистика. Это не какие-то предрассудки, это обычные солнечные и лунные связи, связанные с гравитацией, они очень влияют на жизни людей. Я бы очень не хотел, чтобы избранный президент страны, который получил 73% голосов и почти 41% доверия всего населения Украины, чтобы он начинал политическую жизнь президента с такой даты, как первый день «гнилой недели», — добавил Куприенко.

Депутат советует Зеленскому провести инаугурацию в последние дни мая.