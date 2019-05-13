Санкт-Петербург, 13 мая, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Доходы главы комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимира Григорьева за год выросли почти на 27 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные деклараций, опубликованных на сайте Смольного, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kgainfo.spb.ru Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга

Так, за 2017 год чиновник Григорьев заработал чуть более 2,5 млн рублей, его супруга — почти 30 млн рублей.

Но в 2018 году Владимир Григорьев сумел добиться дохода в 29,2 млн рублей. Главный архитектор Петербурга всё также владеет квартирой в 164 кв. метра, ещё двумя апартаментами, совокупно площадью в 300 кв. метров, он пользуется. Григорьеву принадлежит земля в 3,5 тыс. кв. метров, а также два гаража.

В прошлом году он также декларировал третий гараж и некое нежилое помещение площадью 127 кв. метров, от которых, видимо, за год успел избавиться. Ездит Григорьев на Волге. Впрочем, у его жены всё ещё имеются две других машины — Merсedes и Range Rover. Кроме того, её доходы сократились почти вдвое, за 2018 год она заработала лишь 15 млн рублей.

Супруга Григорьева по-прежнему является обладательницей не только российской, но и зарубежной недвижимости — владеет апартаментами в Латвии, парковочным местом и подсобкой.

Стоит заметить, в прошлом году Владимира Григорьева жестко критиковали даже в городском парламенте, в том числе и лично спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который был недоволен разрешенной КГА застройкой свободных пятен в Петроградском районе, уничтожением скверов и «уплотниловкой». Депутат называл поступки Григорьева «мерзкими» с трибуны Мариинского дворца. Однако спустя несколько месяцев ЗакС объявил Григорьеву благодарность, а Макаров уже отзывался о нём как о замечательном профессионале.

Добавим, ранее декларацию о доходах представили чиновники комитета по строительству. Выяснилось, что и здесь руководство сумело существенно поправить свое материальное положение за год. Глава комстроя Леонид Кулаков в 2018 году получил 13,2 млн рублей, что на 11 млн рублей больше его результата 2017 года. Его заместитель Александр Постраш тоже поднял доход на 10,6 млн рублей за год. Впрочем, в обоих случаях, судя по всему, деньги появились от продажи квартир.