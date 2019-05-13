Москва, 13 мая, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о том, что власти США запросили у Российской Федерации встречу на высшем уровне. Соответствующее заявление Ушаков сделал журналистам сегодня, 13 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники написала, что власти США якобы запросили у Российской Федерации встречу на высшем уровне. По данным издания, такая встреча могла бы пройти в японской Осаке в июне в рамках саммита «Большой двадцатки».

Также отмечалось, что, по всей видимости, детали этой встречи будут обсуждаться в Сочи 14 мая, куда прилетит государственный секретарь США Майк Помпео. В программе рабочего визита госсекретаря встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Возможно, Помпео после встречи с Лавровым примет Владимир Путин.

Однако помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ни о каком запросе встречи на высшем уровне речь не идет.

«Нет, такого не было», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.